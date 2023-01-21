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جورجينا تخطف الأضواء بإطلالة أنيقة بغطاء الرأس في حفل بالسعودية! (فيديو)

الرياضة

جورجينا تخطف الأضواء بإطلالة أنيقة بغطاء الرأس في حفل بالسعودية! (فيديو)
Globallookpress Fabio Ferrari
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حضرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر الجديد، حفل صناع الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أقيم يوم السبت بالرياض.

وقالت جورجينا في حفل صناع الترفيه "JOY AWARDS" أضخم حفل تكريم من نوعه في الشرق الأوسط والعالم العربي: " أحب السعودية، وأحب عائلتي، وأطفالي، وسعيدة بالأجواء المبهرة".

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المصدر: وكالات 

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