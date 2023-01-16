بإطلالة من أحد الملاهي.. جورجينا صديقة رونالدو تتغنى بالرياض (صور)

أبدت عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إعجابها بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشرت جورجينا عبر صفحتها على موقع إنستغرام" مجموعة صور مع رونالدو وأولادهما أثناء نزهة في حديقة ملاهي بالعاصمة الرياض اليوم الاثنين، وعلقت قائلة: "الرياض، كم أنت جميلة".

وشارك رونالدو أيضا متابعيه على موقع "إنستغرام" بصورتين من تلك الزيارة، وعلق على المنشور، بالقول: "وقت ممتع مع أحبائي".

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يذكر أن جورجينا انتقلت للعيش في الرياض مع شريكها النجم كريستيانو رونالدو بعد تعاقده مع نادي النصر حتى صيف عام 2025، مقابل نحو نصف مليار يورو.

المصدر: RT