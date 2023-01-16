النصر يقترب من التعاقد مع زميل رونالدو في ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم، بدأ وبشكل عاجل البحث عن بديل لحارس مرماه المصاب، الكولومبي ديفيد أوسبينا.

وتعرض ديفيد أوسبينا لكسر في أحد عظام المرفق، والتي ستجعله يغيب نحو 6 أسابيع على الأقل عن النصر.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة النصر دخلت في مفاوضات لضم الكوستاريكي، كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان بناء على طلب من المدير الفني الفرنسي رودي غارسيا.

وأكدت "ماركا" أن المفاوضات بين الناديين ينتظر حسمها نهائيا على هامش زيارة نادي باريس سان جيرمان للعاصمة السعودية الرياض.

ويخوض النادي الباريسي مباراة ودية ضد نجوم ناديي الهلال والنصر، يوم الخميس 19 يناير الجاري، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي النصر، وضع بدائل أخرى للحارس كيلور نافاس، أبرزهم المغربي منير المحمدي، حارس مرمى الوحدة السعودي، ولكن الكوستاريكي يبقى أولوية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت "ماركا" أن هناك عوامل عديدة تحفز نافاس للانتقال إلى النصر السعودي، منها تواجد زميله السابق في ريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بخلاف خروجه من حسابات كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم.

وجهزت إدارة النصر 4 ملايين يورو، لكي يكون أجر كيلور نافاس حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تمديد التعاقد معه للموسم المقبل.

يذكر أن كيلور نافاس (36 عاما) يلعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ عام 2019، بعدما قرر ريال مدريد الاستغناء عنه بعد التعاقد مع البلجيكي تيبو كورتوا.

المصدر: وكالات