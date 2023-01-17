"شطب حارس المرمى".. الكشف عن تفاصيل صفقة النصر مع باريس سان جيرمان
كشف مراسل شبكة "سكاي إيطاليا" رودي غاليتي، تفاصيل تعاقد نادي النصر السعودي مع الكوستاريكي، كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان بعد إصابة الكولومبي ديفيد أوسبينا.
وتعرض دافيد أوسبينا لكسر في أحد عظام المرفق، والتي ستجعله يغيب نحو 6 أسابيع على الأقل عن النصر.
وأصدر نادي النصر بيانا جاء فيه: "تقرر أن يجري نجم النصر دافيد أوسبينا يوم الثلاثاء عملية جراحية في المرفق
جاء ذلك بعد الكشف الذي أجراه اللاعب اليوم لدى أحد الجراحين المتخصصين في إسبانيا
كلنا معك .. وننتظر عودتك.. ".
تقرر أن يُجري نجم #النصر داڤيد اوسبينا غدًا الثلاثاء عملية جراحية في المرفق— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 16, 2023
جاء ذلك بعد الكشف الذي أجراه اللاعب اليوم لدى أحد الجراحين المتخصصين في اسبانيا
كلنا معك .. وننتظر عودتك 💛
أمنياتنا لك بالشفاء العاجل بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/AYfQMyAzcR
وكتب غاليتي "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، جاء فيها: "النصر بعد التأكيد الطبي، سيتم حذف أوسبينا من قائمة الأجانب حتى نهاية الموسم".
وتابع الصحفي الإيطالي، قائلا: "وافق غارسيا والنادي على إحضار حارس مرمى جديد من الخارج، من المتوقع الاجتماع يوم السبت مع وكلاء نافاس، والاقتراح الأول، عقد لمدة 6 أشهر".
🚨 #AlNasr, after medical confirmation, #Ospina will be removed from the foreign list until the end of the season. ✅— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 17, 2023
🤝 Garcia and the 🇸🇦 club agreed to bring a new GK from abroad.
🗣️ On Saturday, a meeting with #Navas' agents is expected: 1st proposal, 6-month contract. 🐓⚽ pic.twitter.com/l95C9Aid1x
المصدر: وسائل إعلام