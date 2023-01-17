 
مباشر

شبيهة صديقة رونالدو تكشف الأسرار والأهداف (فيديو)

الرياضة

شبيهة صديقة رونالدو تكشف الأسرار والأهداف (فيديو)
Globallookpress
جورجينا رودريغيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uksk

كشفت الفتاة السعودية ريما العنيزي، شبيهة عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن متابعيها هم من طلبوا منها تقليد جورجينا.

وتداول رواد مواقع التواصل في الفترة الأخيرة صور ومقاطع فيديو لريما العنيزي وتم وصفها بـ"شبيهة جورجينا ".

ونفت ريما العنيزي، في لقاء مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية "للتمييز: شبيهة جورجينا بالزي الأحمر والمذيعة بالأزرق"، إجراء أي عمليات تجميل من أجل أن تشبه صديقة النجم البرتغالي، لافتة إلى أنها تتوقع أن يوصلها الشبه الكبير بينها وبين جورجينا إلى العالمية.

إقرأ المزيد
بإطلالة من أحد الملاهي.. جورجينا صديقة رونالدو تتغنى بالرياض (صور)
بإطلالة من أحد الملاهي.. جورجينا صديقة رونالدو تتغنى بالرياض (صور)

وأشارت إلى أنها ممثلة وتستطيع أن تتقمص أكثر من شخصية، موضحة أن لديها فيلما سينمائيا وعملا دراميا سيتم إذاعتهما في رمضان المقبل.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا