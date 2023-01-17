شبيهة صديقة رونالدو تكشف الأسرار والأهداف (فيديو)
كشفت الفتاة السعودية ريما العنيزي، شبيهة عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن متابعيها هم من طلبوا منها تقليد جورجينا.
وتداول رواد مواقع التواصل في الفترة الأخيرة صور ومقاطع فيديو لريما العنيزي وتم وصفها بـ"شبيهة جورجينا ".
♨️ كلما رأيناها تساءلنا: من هي جورجينا الحقيقية ومن هي شبيهتها؟— ET بالعربي (@ETbilArabi) January 15, 2023
ET بالعربي يقابل ريما العنزي لنعرف منها: هل خضعت لعمليات لتشبه جورجينا رودريغيز؟
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ونفت ريما العنيزي، في لقاء مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية "للتمييز: شبيهة جورجينا بالزي الأحمر والمذيعة بالأزرق"، إجراء أي عمليات تجميل من أجل أن تشبه صديقة النجم البرتغالي، لافتة إلى أنها تتوقع أن يوصلها الشبه الكبير بينها وبين جورجينا إلى العالمية.
تداول رواد مواقع التواصل في الفترة الأخيرة صور ومقاطع لفتاة تم وصفها بـ "شبيهة جورجينا " .. التفاصيل في لقائها بسيدتي #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجيةpic.twitter.com/XBKBPKVWrF— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 16, 2023
وأشارت إلى أنها ممثلة وتستطيع أن تتقمص أكثر من شخصية، موضحة أن لديها فيلما سينمائيا وعملا دراميا سيتم إذاعتهما في رمضان المقبل.
المصدر: وسائل إعلام