بايدن وماكرون يناقشان دعم أوكرانيا والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون دعم أوكرانيا وتعاون البلدين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووفقا لبيان البيت الأبيض: "ناقش الزعيمان دعم أوكرانيا.. بما فيه الالتزام بمواصلة الدعم في مجال الأمن وفرض تكاليف على روسيا، بسبب العملية العسكرية الخاصة".

كما ناقش الرئيسان التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ و "الجهود المشتركة للاستجابة للتحديات التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية على النظام الدولي القائم على القواعد".

وخلص البيت الأبيض إلى أن "القادة أعادوا التأكيد على التزامهم بالتنسيق الوثيق للجهود لتسريع الانتقال إلى اقتصاد الطاقة النظيفة".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها، وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

المصدر: تاس