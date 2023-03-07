Die Welt: ستواجه شركات شق الطرق في ألمانيا أزمة بدون النفط الروسي

أفادت صحيفة Die Welt الألمانية، أن شركات انشاء وبناء الطرق في ألمانيا تواجه أزمة، حيث توقفت مصفاة "بي سي كي شويدت" عن إنتاج البيتومين جراء توقف إمدادات النفط من روسيا إلى ألمانيا.

وذكرت الصحيفة أنه بالإضافة إلى مصفاة "بي سي كي شويدت"، تم إيقاف إنتاج البيتومين في مصفاة "Leuna" في ساكسونيا.

وقال رئيس اتحاد انشاء وبناء الطرق في المناطق الشرقية من ألمانيا، روبرت مومبيرغ، إن وقف إنتاج البيتومين "يعني حتما زيادة أخرى في أسعار مواد البناء، وبالتالي هذا يمس انشاء وبناء الطرق".

وقال ممثلو مصفاة "بي سي كي شويدت" أن المصنع يعمل مؤخرا بحوالي 60 بالمئة من طاقته.

وكشفت دراسة أجرتها شركة McKinsey الاستشارية في ألمانيا، أن البلاد قد تواجه نقصا في الكهرباء بحلول عام 2025، يقدر بحوالي 4 غيغاوات.

وأشارت صحيفة Welt am Sonntag، نقلا عن الدراسة، إلى أن: "استهلاك الكهرباء آخذ في الازدياد، ولكن يتم التخلص التدريجي من محطات الطاقة الموثوقة، لذلك، لن تتمكن ألمانيا قريبا من تغطية ذروة الأحمال بمفردها".

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المصدر: غازيتا.رو