كشفت دراسة أجرتها شركة McKinsey الاستشارية في ألمانيا، أن البلاد قد تواجه نقصا في الكهرباء بحلول عام 2025، يقدر بحوالي 4 غيغاوات.

وأشارت صحيفة Welt am Sonntag، نقلا عن الدراسة، إلى أن " استهلاك الكهرباء آخذ في الازدياد، ولكن يتم التخلص التدريجي من محطات الطاقة الموثوقة. لذلك، لن تتمكن ألمانيا قريبًا من تغطية ذروة الأحمال بمفردها".

ووفقا لشركة McKinsey الاستشارية، لن تتمكن ألمانيا قريبا من تلبية طلبها على الكهرباء من مواردها الخاصة خلال فترات الذروة، وسيحدث انقطاع في الإمدادات في عام 2030 ما يقرب من 100 مرة في المجموع، يمكن أن تستمر أطول مرحلة حوالي 21 ساعة.

ويقول التقرير: "وفقا لهذه الحسابات، يوجد بالفعل في عام 2025 خطر من حدوث عجز في الإمداد الكهربائية بمقدار 4 جيجاوات، والذي سيرتفع إلى 30 جيجاوات بحلول عام 2030"، ويوضح أن سعة 30 جيجاوات تقابل حوالي 30 محطة طاقة حرارية كبيرة.

وفي وقت سابق، أصدرت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية حول أمن إمدادات الكهرباء في البلاد، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في نهاية يناير، ويقول التقرير إن إمدادات الكهرباء ستبقى موثوقة على الرغم من التخلص التدريجي من الطاقة النووية والفحم.

وكان من المخطط في الأصل أن تتخلى ألمانيا عن الطاقة النووية في بداية العام الماضي 2022، وتم بالفعل إغلاق ثلاث من آخر ست محطات للطاقة النووية في البلاد.

وفي نوفمبر، وافق البوندستاغ على استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث في ألمانيا Isar-2 وNeckarwestheim-2 وEmsland حتى 15 أبريل 2023.

وفي 9 فبراير، أعلن رئيس إدارة رئيس الوزراء الهنغاري غريغي غوياش، أن أوروبا هي الخاسر الأكبر من الأزمة الأوكرانية، حيث دفعت الدول الأوروبية مبالغ زائدة لموارد الطاقة عشر مرات مقارنة بالولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي