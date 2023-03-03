كييف تتلقى بيانات من "الصندوق الأسود" لمروحية تحطمت في بروفاري

صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن كييف تلقت من فرنسا بيانات من "الصندوق الأسود" من مروحية وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي التي تحطمت في بروفاري في يناير الماضي.

إقرأ المزيد

وقال شميغال في مؤتمر صحفي: "لا يزال التحقيق مستمرا. تم العثور على "الصندوق الأسود" ونقله إلى فرنسا لتحليل بياناته. وتم الحصول على هذه المعلومة وهي لدى المحققين"، داعيا لتوقع نتائج التحقيق.

وتحطمت المروحية التابعة لخدمة الطوارئ الأوكرانية في 18 يناير الماضي بالقرب من روضة للأطفال في مدينة بروفاري في مقاطعة كييف. وكان على متن المروحية 9 أشخاص بمن فيهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين ومساعدوهما. ولقي كلهم مصرعهم في الحادث. وأدت الكارثة إجماليا إلى مقتل 14 شخصا بمن فيهم طفل واحد، وإصابة 25 شخصا بمن فيهم 11 طفلا.

المصدر: نوفوستي