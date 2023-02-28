الدوما الروسي: ثقافة الأنمي الياباني تنشر وباء العنكبوت بين المراهقين

أفاد رئيس لجنة الأمن في مجلس الدوما الروسي، فاسيلي بيسكاريف، باحتمال عمل المراهقين الذين يفتعلون الشجارات في المدن الروسية باسم جماعات "ريودان"، لصالح هياكل غربية معادية لروسيا.

وأوضح بيسكاريف، أن مجلس الدوما سيبحث بالتفصيل، ظروف احتجاز المراهقين الذين يشيرون إلى انتمائهم لجماعة "ريودان"، ومدى تأثير "الثقافة الغربية" على الشباب الروسي.

وأشار بيسكاريف، إلى احتمال وقوف هياكل غربية معادية لروسيا، خلف انتشار ظاهرة "جماعات ريودان"، والمشاجرات المفتعلة من قبلهم في بعض المدن الروسية، بهدف زعزعة الاستقرار من خلال الشباب الروسي، وترسيخ ثقافة العنف والإجرام في عقول الجيل اليافع.

ونوه بأن قائمة العملاء الأجانب، يمكن أن تتسع بشكل كبير خلال اجتماع مجلس الدوما يوم الجمعة.

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جاءت إفادة بيسكاريف، عقب وقوع سلسلة حوادث مرتبطة بأنمي "هنتر x هنتر"، في الشوارع ومراكز التسوق والترفيه، في عدد من المدن الروسية، واعتقال المئات من المراهقين، الذين انتهكوا الأنظمة العامة بهذه الشجارات، في مدينة قازان، ونوفوسيبيرسك، وسان بطرسبورغ، وياروسلافل، وروستوف، وجمهورية بورياتيا لإلحاقهم الضرر بعدد من المواطنين المتواجدين في أماكن هذه الشجارات.

ومن أبرز مميزات هؤلاء الصبيان، أنهم يرتدون الثياب السوداء، والسراويل المخططة، ويقومون بإطلاق العنان لشعرهم، المصبوغ باللون الأسود، كإشارة لانتمائهم لجماعة العنكبوت، ويطلقون على أنفسهم أسماء وهمية، ويقومون بمحاكاة المعارك الجارية في الأنمي على أرض الواقع.

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وأوضحت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن وزارة داخلية جمهورية بورياتيا الروسية، أنها منعت أمس الاثنين شجارا كبيرا بين المراهقين، الذين ينسبون أنفسهم إلى جماعة "ريودان"، قرب مركز تجاري في مدينة أولان أودي.

وأوضحت شرطة مدينة أولان أودي، أن ما يقارب الـ 80 مراهقا تجمعوا قرب مركز تسوق المدينة، وكانوا يستعدون للشجار مع أقرانهم، وتم إلقاء القبض على 8 منهم، وتحويلهم إلى الجهات القانونية المختصة بالأحداث.

المصدر: نوفوستي