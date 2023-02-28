"ريودان" و"الصياديون" وجها لوجه في شوارع أوكرانيا (صور+فيديو)

أدى انتشار العولمة إلى بروز ظواهر غربية بين المراهقين حول العالم، ومن أبرزها التقليد الأعمى للأنمي الياباني، وهذه المرة وصلت إلى شوارع المدن الأوكرانية.

ويعتبر أنمي "هنتر x هنتر" الياباني، أحد أبرز برامج الأنمي الياباني إثارة للجدل وانتشارا بين المراهقين حول العالم، وقد وصلت هذه الظاهرة إلى شوارع عدد من المدن الروسية والأوكرانية مؤخرا.

وكنوع من التقليد لأحداث أنمي "هنتر x هنتر" الياباني، يقوم مراهقون بمهاجمة أقرانهم ممن يرتدون السترات السوداء، وتحديدا التي تحمل إشارة العنكبوت، والتي تشير إلى انتماء الفرد لجماعة "ريودان" والمعروفة باسم "العنكبوت" في الأنمي.

إقرأ المزيد

وتدور هذه المشاجرات بين المراهقين المنتمين إلى مجموعة ريودان، ومجموعة "الصيادين" الأخيار التي تحارب الشر المتمثل بمجموعة "ريودان".

ومن أبرز مميزات هؤلاء المراهقين، أنهم يرتدون الثياب السوداء، والسراويل المخططة، ويقومون بإطلاق العنان لشعرهم، المصبوغ باللون الأسود، كإشارة لانتمائهم لجماعة العنكبوت، ويطلقون على أنفسهم أسماء وهمية، ويقومون بمحاكاة المعارك الجارية في الأنمي على أرض الواقع.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات من المدن الأوكرانية، تظهر التجمعات الحاشدة لهؤلاء المراهقين الذين يرتدون سترات تحمل إشارة العنكبوت الأسود ورقم 4 وسطه، ويعتدون على أعقرانهم بالضرب، ويمكن أن تصل هذه المشاجرات إلى الإيذاء الجسدي بمختلف أنواع الأسلحة، كالسكاكين وغيرها.

ووقعت عدة حوادث مرتبطة بأنمي "هنتر x هنتر"، في شوارع ومراكز التسوق والترفيه، في عدد من المدن الأوكرانية، منها العاصمة كييف، خاركوف وبولتافا وإيفانو فرانكوفسك ودنيبر ولفوف.

وقامت الشرطة الأوكرانية باعتقال ما يقرب من 200 مراهق أوكراني، بينهم 66 فتاة، لانتهاكهم القوانين، وإلحاقهم الضرر بعدد من المواطنين المتواجدين في أماكن هذه الشجارات، وحيازتهم على أسلحة باردة "السكاكين"، ورذاذ الفلفل الذي يستحدمونه على أقرانهم من منتسبي جماعة "ريودان".

المصدر: وسائل إعلام أوكرانية