الكرملين يعلق على "الظاهرة الغريبة" بين المراهقين الروس

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على ضرورة الحد من انتشار ظاهرة "جماعات ريودان"، والمشاجرات المفتعلة من قبلهم في بعض المدن الروسية، ووصفها بـ "الثقافة الزائفة".

وشدد بيسكوف، على ضرورة الحد من انتشار ظاهرة "جماعات ريودان" والمعروفة أيضا باسم العنكبوت، بين المراهقين الروس، وما يصحبها من عنف وأعمال غير قانونية.

وردا على سؤال حول مدى اهتمام الكرملين بانتشار حركة "ريودان" بين المراهقين الروس أجاب بيسكوف: "نعم الكرملين مهتم بهذه الظاهرة، وقد لفتت انتباهنا، ومن الضروري إبداء رد فعل سريع على ذلك، ووقف الأنشطة غير القانونية لهذه المجموعات، التي أدخلت إلى أفكار شبابنا عن طريق الثقافات الغربية السلبية، فهي لن تحمل لهم أي خير في طياتها".

وفي ذات السياق، أفاد رئيس لجنة الأمن في مجلس الدوما الروسي، فاسيلي بيسكاريف، باحتمال عمل المراهقين الذين يفتعلون الشجارات في المدن الروسية باسم جماعات "ريودان"، لصالح هياكل غربية معادية لروسيا.

وأشار بيسكاريف، إلى احتمال وقوف هياكل غربية معادية لروسيا، خلف انتشار ظاهرة "جماعات ريودان"، والمشاجرات المفتعلة من قبلهم في بعض المدن الروسية، بهدف زعزعة الاستقرار من خلال الشباب الروسي، وترسيخ ثقافة العنف والإجرام في عقول الجيل اليافع.

تأتي هذه التصريحات، في أعقاب سلسلة حوادث مرتبطة بأنمي "هنتر x هنتر"، في الشوارع ومراكز التسوق والترفيه، في عدد من المدن الروسية، واعتقال المئات من المراهقين، الذين انتهكوا الأنظمة العامة بهذه الشجارات، في مدينة قازان، ونوفوسيبيرسك، وسان بطرسبورغ، وياروسلافل، وروستوف، وجمهورية بورياتيا لإلحاقهم الضرر بعدد من المواطنين المتواجدين في أماكن هذه الشجارات.

ومن أبرز مميزات هؤلاء الصبيان، أنهم يرتدون الثياب السوداء، والسراويل المخططة، ويقومون بإطلاق العنان لشعرهم، المصبوغ باللون الأسود، كإشارة لانتمائهم لجماعة العنكبوت، ويطلقون على أنفسهم أسماء وهمية، ويقومون بمحاكاة المعارك الجارية في الأنمي على أرض الواقع.

المصدر: نوفوستي