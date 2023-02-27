طبيب يكشف ماتكبدته قوات كييف من خسائر فادحة على محور كراسنو ليمان
Globallookpress Mykhaylo Palinchak
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أكد طبيب من لاتفيا أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة على محور كراسنو ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال الطبيب اللاتفي، ساريت سيرول، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه منذ بداية الهجوم على القوات الروسية على محور كراسنو ليمان، فقدت القوات الأوكرانية الكثير من جنودها.
وقالت للنشر: "في الغالب، ما زلنا صامدين في مواقعنا، لكن العديد من الأفراد العسكريين قتلى أو جرحى".
وصرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن عدد الأسرى من الجنود الأوكرانيين في الجمهورية بلغ الآلاف.
المصدر: نوفوستي