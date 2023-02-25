بولندا تعلن وقف روسيا إمدادها بالنفط

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز البولندية "أورلين"، دانييل أوبيتيك، وقف روسيا إمداد بولندا بالنفط عبر خط أنابيب "دروجبا" (الصداقة).

وأشار إلى أن وارسو كانت مستعدة لمثل هذا الإجراء.

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وكتب أوبيتيك: "وصلت إلينا 10٪ فقط من احتياجاتنا من الخام من روسيا، وسنقوم باستبدالها من مصادر أخرى".

وأشار إلى أن هذا نتيجة التنويع في مصادر الطاقة الذي اتبعته بولندا على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأعلنت "أورلين" في 20 ديسمبر 2022 عن استعدادها لإلغاء عقود إمدادات النفط من روسيا في عام 2023.

المصدر: RT