بولندا تنصب الحواجز والمتاريس المضادة للدبابات على الطرق مع روسيا وبيلاروس

أعلنت وزارة الدفاع البولندية عن نصب الحواجز والمتاريس المضادة للدبابات على الطرق مع روسيا وبيلاروس.

وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، بأن الجيش البولندي نصب حواجز وعوائق مضادة للدبابات على الطرق والحدود مع روسيا وبيلاروس.

وكتب على تويتر: "لقد بدأنا تعزيزا وقائيا للأمن على الحدود مع روسيا وبيلاروس، وهذا جزء من إستراتيجيتنا للدفاع والردع وقد تم بالفعل نشر التحصينات الأولى على الحدود مع منطقة كالينينغراد".

وأرفق بلاشتشاك صورا تظهر وضع الحواجز المضادة للدبابات والتحصينات الخرسانية على الطرق المؤدية إلى نقاط التفتيش.

وأعلنت السلطات البولندية، في أوائل فبراير، عن خطط لبدء بناء سياج على الحدود مع منطقة كالينينغراد في مايو.

ووفقا لحرس الحدود المحليين، لا يزال الوضع على الحدود مع روسيا هادئا، ففي عام 2022 تم تسجيل 11 حالة فقط من حالات العبور غير القانوني.

ويبلغ الطول الإجمالي للحدود البولندية البيلاروسية 418 كم، يمتد معظمها على طول نهر "بوك".

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المصدر: نوفوستي