"روس آتوم": العقوبات البريطانية ضدنا تهدد السلامة النووية في العالم

أكدت مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية أن عقوبات المملكة المتحدة ضد قيادتها وضد عدد من شركات الصناعة النووية، تهدد السلامة النووية الدولية.

وقالت المؤسسة في بيانها: "العقوبات البريطانية ضد قيادة "روس آتوم"، وضد عدد من الشركات التابعة للمؤسسة الحكومية، لا تسهم في التعاون المثمر في المجال النووي، ولكنها تعرض الأمن النووي الدولي للخطر".

إقرأ المزيد

وأكدت الشركة الروسية أيضا أنها اتخذت جميع الإجراءات لمنع العقوبات بريطانيا من التأثير على أعمالها.

وأشارت إلى أنه حتى في سنوات الغياب التام للتفاهم السياسي المتبادل، بقيت الصناعة النووية، مع مراعاة دورة إنتاجها الطويلة ونهجها الخاصة في مجال الأمان النووي، بمنأى عن التقلبات السياسية.

وأكد البيان أن موقف الصناعة النووية الروسية لم يتغير، ويكمن في أننا "عملنا دائما ونواصل العمل حول العالم بشفافية، لصالح الشركاء ومع التقيد الصارم بالتشريعات الدولية والوطنية".

وأضاف: "التزمت "روس آتوم" دائما بالتزاماتها الدولية وستواصل الوفاء بجميع العقود الحالية طالما كان ذلك ممكنا".

المصدر: نوفوستي