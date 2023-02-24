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بريطانيا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا

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بريطانيا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا
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أعلنت الخارجية البريطانية توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا وضمت 92 فردا وكيانا قانونيا، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة "روس اتوم".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم الجمعة إن "بريطانيا وسعت قائمة العقوبات المفروضة على روسيا..، وستؤثر القيود الجديدة على 92 فردا وكيانا قانونيا، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة روساتوم".

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وذكر البيان أن "(عدد) عقوبات المملكة المتحدة ضد روسيا تجاوز 1500" ، وبموجب ذلك تضيف لندن "92 شخصا وكيانا إضافيا إلى القائمة، بما في ذلك أولئك المرتبطون بشركة روس اتوم".

المصدر: نوفوستي

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