النقاشات الحادة جارية في الولايات المتحدة بشأن إمداد أوكرانيا بالمقاتلات

قالت الممثل الدائم الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد إن السلطات الأمريكية تواصل مناقشة إمكانية إمداد كييف بمقاتلات إف - 16، وتدريب الأوكرانيين على استخدامها.

صرح بذلك الممثل الدائم الأمريكي لدى الأمم المتحدة ، ليندا توماس جرينفيلد، في مقابلة مع سي إن إن ، بثت يوم الأحد.

وأجابت جرينفيلد عن السؤال المقدم:" ما زلنا في مناقشات مع الأوكرانيين".. "ستستمر المناقشات خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة".

وأشار الممثل الدائم الأمريكي إلى أن أحد أهم العوامل المؤثرة على مسألة نقل الأسلحة عالية التقنية هو تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها.. موضحة: "إذا زودناهم بأنظمة لن يتمكنوا من استخدامها، فسيكون ذلك عديم الجدوى".

المصدر: تاس