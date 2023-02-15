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اندلاع حريق كبير قرب مستشفى بالقدس وقرار بإخلاء المرضى (فيديو)

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اندلاع حريق كبير قرب مستشفى بالقدس وقرار بإخلاء المرضى (فيديو)
RT
اندلاع حريق كبير قرب مستشفى بالقدس وقرار بإخلاء المرضى
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أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، اندلاع حريق كبير بالقرب من مستشفى "بيكور خوليم" في مدينة القدس.

وبحسب قناة كان العبرية، فقد تقرر كإجراء احترازي نقل المرضى إلى مستشفى تشعاري تسيديك مؤقتا، كما لم يتم الإعلان عن أي إصابات حتى الآن.

وذكرت مراسلة RT أن الشرطة الإسرائيلية أخلت عددا من مرافق مستشفى "بيكور" مساء اليوم بما فيهم قسم الأطفال الخُدج إلى مستشفى تشعاري تسيديك.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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