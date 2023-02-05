أوكرانيا تطالب إسرائيل بـ"إدانة" روسيا وتقديم قرض بقيمة نصف مليار دولار

عشية الزيارة المتوقعة لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى كييف، تطالب السلطات الأوكرانية الجانب الإسرائيلي بـ"إدانة" روسيا رسميا، وتقديم قرض كبير إلى كييف.

ووفقا لموقع "والا" العبري، قبل الزيارة، أرسل الجانب الأوكراني لإسرائيل قائمة مطالب، تتضمن طلب الموافقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى دعوة إلى "إصدار بيان علني واضح" ضد روسيا.

كما تتوقع كييف أن تدعم إسرائيل "خطة السلام" للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حسبما كتب الموقع.

وتشير مصادر الموقع، إلى أن كييف تتوقع أن تساعد الدولة العبرية، في علاج "مئات الجنود والمدنيين الأوكرانيين" المصابين في الأعمال القتالية، وتنتظر أيضا تأكيد الالتزام بمساعدة أوكرانيا في إنشاء نظام إنذار جديد للهجوم الجوي من الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والذي وعد به مجلس الوزراء الإسرائيلي السابق.

وبحسب مصدر أوكراني على الموقع، تعتقد كييف أن "درجة الاستجابة لطلبات أوكرانيا خلال زيارة كوهين ستثبت صدق نوايا إسرائيل".

وفي 30 يناير، أعلن كوهين، أنه يعتزم زيارة كييف في المستقبل القريب، وأشار إلى أنه سيكون أول وزير من الشرق الأوسط يزور العاصمة الأوكرانية، وأضاف كوهين أن السفارة الإسرائيلية ستستأنف أنشطتها بشكل كامل في كييف خلال الأسابيع المقبلة.

وفي 29 ديسمبر الماضي، أدت حكومة إسرائيلية جديدة اليمين الدستورية، بقيادة زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، وتولى كوهين منصب وزير الخارجية، وشدد متحدثا في حفل التنصيب حول السياسة الخارجية للحكومة الجديدة، على أن إسرائيل الآن "ستتحدث بشكل أقل علانية عن الوضع في أوكرانيا، لكنها ستواصل تقديم المساعدة الإنسانية إلى كييف".

المصدر: تاس