الدفاع الأوكرانية: إسرائيل وعدتنا بتقنيات الإنذار بالصواريخ والطائرات المسيّرة

أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، المعلومات التي وعدت بها إسرائيل بتزويد كييف بتقنيات الإنذار بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي وقت سابق، قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفيغني كورنيتشوك، إن هناك اتفاقا مع الجانب الإسرائيلي بشأن نقل تقنيات الإنذار بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى كييف.

ونقلت وكالة "أوكرينفورم"، عن ريزنيكوف قوله: "هذا صحيح. لقد وعدونا (الإسرائيليون) بهذه التقنيات"، وعندما سئل متى ستتلقى كييف مثل هذه التقنيات، لم يستطع ريزنيكوف الإجابة.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بالسلاح لعدد من الأسباب العملياتية، على الرغم من حقيقة أن الدولة العبرية تواصل دعم كييف من خلال المساعدات الإنسانية.

بالإضافة إلى ذلك، وعد غانتس بأن إسرائيل ستساعد أوكرانيا على تطوير أنظمة إنذار مبكر مدنية للقصف، حيث طلبت إسرائيل من الأوكرانيين معلومات حول الاحتياجات لأنظمة الدفاع الجوي.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، كما أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي