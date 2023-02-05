رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يتحدث عن زيلينسكي اليهودي الكوميدي ورد بوتين على النازيين الجدد

زعم رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينيت، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قطعيا، لقاء فلاديمير زيلينسكي عام 2021، رابطا ذلك بفكر النازيين الجدد الذي انغمست فيه سلطات أوكرانيا.

يشار إلى أنه في أكتوبر 2021، ذهب بينيت في أول زيارة له إلى روسيا الاتحادية، والتقى بالرئيس بوتين في سوتشي.

واستذكر بينيت المحادثة التي جرت بصورة مفصّلة، وعُرضت مقتطفات منها مساء أمس السبت على هواء القناة 12 الإسرائيلية، والنسخة الكاملة منها على قناة "يوتيوب" الخاصة برئيس الوزراء السابق.





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وأجرى هذه المحادثة الممثل الكوميدي والكاتب هانوه دوم. وتطرق فيها بينيت إلى أن زيلينسكي طلب منه محاولة إجراء اتصال مع بوتين، حيث أشار بابتسامة إلى أن زيلينسكي كان زميلا لدوم قبل دخول الأول عالم السياسة.

وقال بينيت: "قبل يومين، من إعلان زيارتي (لروسيا)، تلقيت مكالمة من شخص يُدعى زيلينسكي، رئيس أوكرانيا. يقال إنه يهودي وكوميدي. تخيّل أن هانوه دوم يصبح رئيسا للوزراء، "يستذكر بينيت، فصاح المحاور ردا على ذلك "لا سمح الله".

وبحسب بينيت، فإن زيلينسكي "طلب باحترام شديد أن ينقل إلى بوتين طلبا للقاء معه".

"لقد انتظرت هذا الطلب ، وتحدثنا (مع بوتين) بالفعل لمدة خمس ساعات ونصف الساعة، وتحدثنا وتحدثنا كثيرا، ثم قلت له: " لقد طلب زيلينسكي، وأنا أسأل بالنيابة عنه أن تلتقيا."

وأضاف بينيت أنه في تلك اللحظة، تغيّرت نغمة المحادثة بشكل حاد. وقال: "حتى ذلك الحين، كان (بوتين) لطيفا في المحادثة، وفجأة – أصبحت نظرته جليدية، وقال: "إنهم نازيون، إنهم يحرضون على الحرب. لن أقابله (زيلينسكي)."

لديه أطروحة كاملة، ونظرية كاملة عنها. وهذا يعيدنا إلى الحرب العالمية الثانية، وإلى تصرفات أوكرانيا، وبالطبع، ثم بطريقة ما ساعدوا ألمانيا."

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إلى أن هذا التغيير في لهجة حديثه مع الرئيس الروسي كان غير متوقع بالنسبة له. وقال: "لقد فوجئت بهذا التغيير المباغت في المزاج. ثم ذوبان الجليد مرة أخرى."

المصدر: تاس