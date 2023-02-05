مينسك: تنسيق التجمع الإقليمي لقوات روسيا وبيلاروس باق وسيستمر

صرح قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في بيلاروس أندريه لوكيانوفيتش، بأن تنسيق التجمع الإقليمي لقوات بيلاروس وروسيا سيبقى ويستمر لضمان أمن دولة الاتحاد.

وقال لوكيانوفيتش: "انتهت التدريبات الجوية التكتيكية المشتركة، لقد لخصنا النتائج.. أنتم الآن تسألون عما إذا كان تجمع القوات باقيا أم لا.. بناء على الوضع العسكري السياسي، الذي أصبح الآن ذا طبيعة حرجة، لقد أنشأنا تجمعا إقليميا للقوات، هذا العام، وتم تعزيز عنصر الطيران الذي يتكون من هذه المجموعة".

وأضاف: "التدريبات الجوية التكتيكية المشتركة، التي قمنا بتنفيذها هي واحدة من عناصر التنسيق بين أطقمنا والطواقم الروسية، وسيستمر هذا التنسيق على أراضينا من أجل ضمان أمن بلادنا ودولة الاتحاد".

وقال لوكيانوفيتش، إن القوة الأمريكية تضاعفت خمسة مرات على الحدود الغربية في أوروبا منذ عام 2017، وأضاف، "هذا يعني أنه تم بالفعل نقل 60 ألف جندي أمريكي، في عام 2017، بينما كان هناك 12 ألفا فقط".

وأشار لوكيانوفيتش أيضا، إلى أن مناورات الطيران التكتيكية لبيلاروس وروسيا، التي أجريت على أراضي بيلاروس في الفترة من 16 يناير إلى 1 فبراير، كانت مفتوحة وذات طبيعة دفاعية بحتة.

وأضاف: "تأتي الآن أهم لحظة، تحليل نتائج التدريبات، كان الغرض من التدريبات زيادة إمكانية التشغيل البيني، في كل مرحلة، كان من الضروري العمل معا بشكل فعال ولدينا النتائج".

وتابع: "استخدمنا طائرة A-50، مما سمح لنا بزيادة مجال الرادار بشكل كبير على الارتفاعات المنخفضة والمنخفضة جدا"، ووفقا له، فإن تلك النقطة لا تقل أهمية في تطوير انسحاب الطائرات خلال الهجوم.

المصدر: تاس