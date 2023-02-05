تحضيرا لاجتماع مرتقب.. بوتين ولوكاشينكو يجريان محادثة هاتفية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية يوم الأحد، اتفقا خلالها على تحديد موعد للاجتماع في المستقبل القريب.

ووفقا لتقرير قناة "تيليغرام" مقربة من الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي: "الشيء الرئيسي الذي اتفقنا عليه هو تحديد موعد الاجتماع في المستقبل القريب، وسيكون هدفه الرئيسي هو ضبط تنفيذ الحكومتين للتعليمات التي أصدرها الرؤساء في وقت سابق، أولا وقبل كل شيء، في مجال استبدال الواردات وفي جميع مجالات التفاعل المناهض للعقوبات".

كما ناقش لوكاشينكو وبوتين، الإجراءات المستقبلية في إطار دولة الاتحاد لضمان أمن بيلاروس وروسيا.

وكتبوا في قناة "تيليغرام"، أنه من المقرر مبدئيا عقد مجلس الدولة الأعلى للدول في أبريل ومايو.

المصدر: تاس