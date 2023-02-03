الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لهجوم صاروخي أوكراني على منطقة بريانسك

قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز، إن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني على ستارودوبسكي في مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا،

وأضاف بوغوماز في منشور: "اليوم في الساعة الخامسة صباحا، شن القوميون الأوكرانيون هجوما صاروخيا على أراضي منطقة بلدية ستارودوبسكي.. وصدت أنظمة الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الروسية الهجوم. وتم إسقاط أربعة صواريخ".

ولفت بوغوماز إلى أن طواقم الطوارئ تعمل في مكان الحادث، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من منتصف شهر يناير الماضي، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U، في منطقة كلينتسوفسك في إقليم بريانسك.

المصدر: نوفوستي