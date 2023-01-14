الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك
ria.ru
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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U، في منطقة كلينتسوفسك في إقليم بريانسك.
وأفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا، ألكسندر بوغوماز، عبر "تلغرام"، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت هجوما صاروخيا شنه القوميون الأوكرانيون، باستخدام صاروخ من طراز Tochka-U في منطقة كلينتسوفسك بمنطقة بريانسك".
وأضاف بوغوماز، أن طواقم الطوارئ تعمل في مكان الحادث، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
المصدر: نوفوستي