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الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك

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الدفاعات الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U في إقليم بريانسك
ria.ru
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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية صاروخا أوكرانيا من طراز Tochka-U، في منطقة كلينتسوفسك في إقليم بريانسك.

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وأفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا، ألكسندر بوغوماز، عبر "تلغرام"، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت هجوما صاروخيا شنه القوميون الأوكرانيون، باستخدام صاروخ من طراز Tochka-U في منطقة كلينتسوفسك بمنطقة بريانسك".

وأضاف بوغوماز، أن طواقم الطوارئ تعمل في مكان الحادث، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

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