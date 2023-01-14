 
مباشر

روغوف: 8 غارات روسية استهدفت مستودعات الذخيرة والأسلحلة الأوكرانية في مدينة زابوروجيه

أخبار العالم

روغوف: 8 غارات روسية استهدفت مستودعات الذخيرة والأسلحلة الأوكرانية في مدينة زابوروجيه
AP
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ujzd

استهدفت القوات الروسية المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات كييف في مدينة زابوروجيه 8 مرات فجر اليوم السبت.

 وأفاد عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، عبر "تلغرام"، بوقوع ما لا يقل عن 8 انفجارات في المركز الإقليمي لمدينة زابوروجية، الخاضع لسيطرة قوات كييف، الساعة الـ 5 فجرا بتوقيت موسكو.

إقرأ المزيد
وحدات النخبة في قوات كييف تفشل في اقتحام سوليدار المحررة
وحدات النخبة في قوات كييف تفشل في اقتحام سوليدار المحررة

وأضاف روغوف، أن الهجمات الصاروخية استهدفت المستودعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية التي تستخدمها قوات كييف للهجوم".

 

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا