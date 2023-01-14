روغوف: 8 غارات روسية استهدفت مستودعات الذخيرة والأسلحلة الأوكرانية في مدينة زابوروجيه

استهدفت القوات الروسية المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات كييف في مدينة زابوروجيه 8 مرات فجر اليوم السبت.

وأفاد عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، عبر "تلغرام"، بوقوع ما لا يقل عن 8 انفجارات في المركز الإقليمي لمدينة زابوروجية، الخاضع لسيطرة قوات كييف، الساعة الـ 5 فجرا بتوقيت موسكو.

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وأضاف روغوف، أن الهجمات الصاروخية استهدفت المستودعات العسكرية الأوكرانية، ومرافق البنية التحتية التي تستخدمها قوات كييف للهجوم".

المصدر: تاس