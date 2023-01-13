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وحدات النخبة في قوات كييف تفشل في اقتحام سوليدار المحررة

أخبار روسيا

وحدات النخبة في قوات كييف تفشل في اقتحام سوليدار المحررة
Globallookpress
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعلن العقيد في الجيش الروسي، فيتالي كيسليوف، فشل فلول قوات النخبة الأوكرانية التي تلقت تدريبها في بريطانيا، بالتسلل على متن العشرات من العربات إلى مدينة سوليدار المحررة مؤخرا.

وذكر كيسليوف لوكالة "تاس" أن حوالي 300 إلى 400 عنصر من هذه القوات حاولوا اقتحام سوليدار واستئناف القتال ضد الجيش الروسي.

ولفت إلى أن الوحدات المهاجمة تابعة للوائين 46 و77 للإنزال جوي، اللذين يمثلان النخبة في قوات كييف، ويعول عليها رئيس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث تلقت تدريباتها في بريطانيا.

المصدر: RT

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