رئيسي: الحجاب ضرورة دينية وقانونية وليس قضية أمنية

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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الحجاب ضرورة دينية وقانونية وليس قضية أمنية.

وقال رئيسي "نساؤنا وفتياتنا ملتزمات بالحجاب وهناك من لا يراعيه بالصورة المناسبة وهذا يجب أن يعالج بأساليب ثقافية.

وأضاف: "بتعبير قائد الثورة هذه النساء غير الملتزمات أيضا أجهضن مخططات العدو".

وأفاد بأن إيران تنظر إلى قضية الحجاب بنظرة ثقافية اجتماعية وعلى الأجهزة المعنية والإعلام ان يكثف نشاطاته بهذا الخصوص.

وشدد الرئيس الإيراني على أنهم لا ينظرون إلى الحجاب كقضية أمنية.

المصدر: RT