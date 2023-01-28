مبادرة أمريكية "لتعزيز العلاقات" مع سلوفينيا عبر منظمات المجتمع المدني

أطلقت سفارة الولايات المتحدة في ليوبليانا، مسابقة لمنح لساعدة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في سلوفينيا.

ووفقا لهذه المبادرة، يجب على المشاريع المشاركة في المسابقة، أن يكون في أساسها "بعد أمريكي"، وتعمل على تحسين فهم سياسات الولايات المتحدة والقيم التي تدعمها، فضلا عن تعزيز العلاقات بين البلدين.

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وفي التفاصيل، ستواصل سفارة الولايات المتحدة في ليوبليانا تقديم منح صغيرة "لمشاريع مدروسة ومنظمة جيدا" تقدمها منظمات المجتمع المدني السلوفينية.

وقالت المبادرة الأمريكية: "المواضيع المحتملة للمشاريع واسعة النطاق وتشمل مجالات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك المشاكل في البيئة والطاقة، وقضايا الدفاع والأمن، وتنمية الاقتصاد والبزنس".

وتؤكد السفارة أن المشاريع الناجحة ضمن الموضوعات ذات الأولوية ستعمل على "تحسين فهم السياسة العامة لواشنطن وقيم المجتمع الأمريكي".

يتوقع منظمو المسابقة رؤية مشاريع مخصصة للتعاون الإقليمي وعبر الأطلسي، والتي ستركز على العلاقة بين الولايات المتحدة وسلوفينيا. من بين المجالات ذات الأولوية، يبرز موضوع "الإعلام المستقل والصحافة الاستقصائية - بما في ذلك محو الأمية الإعلامية ومكافحة التضليل الإعلامي".

وتشدد المبادرة على أنها تبحث عن "مشاريع تدعم أنشطة السفارة الأمريكية في سلوفينيا وتقدم خطة لتعزيز التعاون بين سلوفينيا والولايات المتحدة من خلال وسائل الإعلام التقليدية والرقمية".

في وقت سابق أفادت الأنباء، بأن السفارة الأمريكية في ليوبليانا تخطط لتخصيص ما يصل إلى 100000 دولار لتطوير "التعاون الثقافي" بين البلدين.

المصدر: RT