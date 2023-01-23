حقيقة وفاة الداعية السوري محمد راتب النابلسي من الجزائر (فيديو)

نفى الداعية السوري محمد راتب النابلسي خبر موته، بعد شائعات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاته.

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وعلى حسابها في "فيسبوك"، نفت الصفحة الرسمية للداعية محمد راتب النابلسي، (85 عاما)، الشائعات المتداولة حول وفاته، مؤكدة أن خبر وفاة الداعية شائعات لا أساس لها.

وقالت إدارة الصفحة في هذا الصدد: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..إن فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي بخير وعافية ولله الحمد، ولا أساس للشائعات المنتشرة.. إدارة الصفحة".

في حين أن الداعية راتب النابلسي قرر طمأنة متابعيه بصفة شخصية على سلامته الصحية، حيث نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية، ظهر فيه وهو يقول: "أنا بخير وبصحة جيدة"، معربا عن شكره لمتابعيه على محبتهم وسؤالهم عنه.

ويأتي ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام خبرا يزعم ناشروه أن الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي قد توفي.

إنا لله وإنا إليه راجعون في زمة الله، الداعيه الإسلامى الشيخ #محمد_راتب_النابلسي عن عمر يناهز ال٨٥ عاما

للفقيد الرحمه وللأمه الإسلاميه الصبر والسلوان — أبوعمر (@hashemomar) January 21, 2023

المصدر: RT