قوات دونيتسك تستولي على محطات اتصالات الأقمار الصناعية "ستارلينك"

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، تتمكن من الاستيلاء على محطات الإنترنت الخاصة باتصالات القمر الصناعي "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" لإيلون ماسك، التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

وكشف المدير العام السابق لشركة "روس كوسموس دميتري روغوزين، أن مقاتلي جمهورية دونيتسك تمكنوا من الاستيلاء على محطات نظام "ستارلينك" التابع لشركة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية للتواصل.

وقال روغوزين: "مرافق الاتصالات الفضائية هي موضوع خاص.. نحن نعرف ما هي الفوائد والأضرار التي لحقت بنا من خلال أنظمة الاتصالات الفضائية ستارلينك، التي تستخدمها القوات الأوكرانية، وهذه هي الأجهزة نفسها، معدات المشترك نفسها.. وبالمناسبة، حصلنا عليها".

وخدمة "ستارلينك" هي مشروع يهدف إلى توفير خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية، يستهدف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية، ممن لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة، وقد أثبتت الشبكة فعاليتها الاستثنائية في مساعدة القوات الأوكرانية في ظروف العملية العسكرية الخاصة، بدعم عمليات التواصل لأكثر من جهاز في البيئة القتالية.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن نقص التمويل أدى إلى إغلاق 1300 محطة تابعة لـ "ستارلينك" في أوكرانيا منذ 24 أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن حوالي 25 ألف محطة كانت تعمل في أوكرانيا، وكلفة صيانة الواحدة منها تتراوح بين 2.5 الى 4.5 ألف دولار شهريا.

وأضافت أنه على الرغم من أن إيلون ماسك قال، إنه مستعد لتقديم خدمات الاتصالات على نفقته الخاصة، إلا أن الجزء الأكبر من المدفوعات تؤمنه السلطات الأوكرانية، وأصبح من الصعب مؤخرا على كييف توفير أموال لهذا الغرض.

المصدر: نوفوستي + RT