مدفيديف يدعو ماسك لوقف "ستارلينك" في أوكرانيا

بعد استحواذ إيلون ماسك على شركة "تويتر" في صفقة كبرى، هنأه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، ودعاه لوقف خدمة "ستارلينك" عن أوكرانيا.

وجاء في تغريدة ماسك: "أتمنى لك التوفيق في التغلب على التحيز السياسي والديكتاتورية الأيديولوجية على (تويتر). وأوقف أعمال (ستارلينك) في أوكرانيا".

Good luck @elonmusk in overcoming political bias and ideological dictatorship on Twitter. And quit 👋 that Starlink in Ukraine business — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 28, 2022

وليست تلك هي المرة الأولى التي يتحاور فيها مدفيديف مع ماسك عبر "تويتر"، حيث كتب مدفيديف لماسك من قبل: "أراك في موسكو في عيد النصر"، بعد سجال ساخر بينه وبين الملياردير الأمريكي بشأن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس.

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وخدمة "ستارلينك" هي مشروع يهدف إلى توفير خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية، يستهدف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية، ممن لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة، وقد أثبتت الشبكة فعاليتها الاستثنائية في مساعدة القوات المسلحة الأوكرانية في ظروف العملية العسكرية الخاصة، بدعم عمليات التواصل لأكثر من جهاز في البيئة القتالية.

لكن ماسك صرح الأسبوع الماضي بأن شركة "سبيس إكس" لم يعد بإمكانها تمويل صيانة نظام اتصالات الأقمار الصناعية "ستارلينك" في أوكرانيا، ثم غير رأيه وقال إنه سيواصل تقديم هذه الخدمات، بينما أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن كييف على اتصال مباشر مع رجل الأعمال الأمريكي لتسوية الوضع بشأن تمويل عمل "ستارلينك" في أوكرانيا.

المصدر: تويتر