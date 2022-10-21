كييف تتواصل مع ماسك لحل مسألة "ستارلينك" في أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن كييف على اتصال مباشر مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لتسوية الوضع بشأن تمويل عمل "ستارلينك" في أوكرانيا.

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وكلن ماسك قد صرح الأسبوع الماضي بأن شركة "سبيس إكس" لم يعد بإمكانها تمويل صيانة نظام اتصالات الاقمار الصناعية "ستارلينك" في أوكرانيا. ثم غير رأيه وقال إنه سيواصل تقديم هذه الخدمات.

في غضون ذلك، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن الاتحاد الأوروبي والبنتاغون يدرسان إمكانية تخصيص أموال لضمان تشغيل نظام الاتصالات عبر هذه الأقمار الصناعية في أوكرانيا في حالة بروز مثل هذه الحاجة.

ونقلت صحيفة بوليتكو عن ريزنيكوف أن وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيدوروف، يحافظ على اتصال مباشر مع ماسك، حيث قال: "إنهما (فيدوروف وماسك) يتواصلان بشكل شخصي".

وبحسب ريزنيكوف، بغض النظر عمن سيمول أعمال ستارلينك في أوكرانيا، فإن كييف ستواصل التعاون مع شركة ماسك "على المستوى الفني".

المصدر: نوفوستي