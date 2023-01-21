وسائل إعلام: إيطاليا قد تورد منظومة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا من خلال سلوفاكيا

أفادت صحيفة "Corriere della Sera" بأن إيطاليا تدرس احتمال نقل أنظمة دفاع جوي من طراز "Samp/T" إلى سلوفاكيا التي ستورد بدلا من ذلك منظومة "باتريوت" المتوفرة لديها، إلى أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أنه "تدرس الآن عملية"، إرسال الحكومة السلوفاكية منظومة "باتريوت" الأمريكية إلى أراضي ألمانيا، حيث سيتم تدريب الجيش الأوكراني على استخدامها، وبعد ذلك ستنقل هذه المنظومة إلى أوكرانيا.

وتجنب وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، في حديث لصحيفة "Corriere della Sera" اليوم السبت، الإجابة مرتين عن السؤال حول إمداد منظومة "Samp/T" إلى أوكرانيا. وقال: "اجتمعنا هنا في قاعدة "رامشتاين" لبحث ما يمكن أن تفعله كل دولة. ليس بإمكان الجميع أن يعمل كل شيء، ولكن يمكنهم عمل الكثير معا".

وأضاف أن "إيطاليا سترسل مساعدة إضافية لأوكرانيا بعد المصادقة على المرسوم السادس"، متابعا: "إن كل من أوكرانيا والدول الأخرى راضية عن المساعدة التي كانت تقدمها وستواصل تقديمها إيطاليا. والمعروف أن المضمون (للمراسيم الخمسة الأولى) كان سريا".

وأعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن كروزيتو أكد لأوكرانيا أثناء اجتماع الناتو وحلفائها أن بلاده ستواصل دعمها العسكري لكييف. وأضافت: "أوضح (كروزيتو) أن كل دولة ستسهم بقسطها من خلال تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا للدفاع عن نفسها".

وكتبت وسائل إعلام إيطالية، سابقا، أن حل مسألة توريد أنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا تم تأجيله إلى فبراير القادم، وذلك بسبب الخلافات في الائتلاف الحاكم بروما والسعر الكبير لمنظومة "Samp/T" وعددها القليل في الجيش الإيطالي (5 أنظمة فقط).

ويزعم أن القيمة الإجمالية لبطارية واحدة لهذه المنظومة تبلغ 750 مليون يورو، لكن سعر المنظومة التي قد تنقلها إلى أوكرانيا يبلغ 250 مليون يورو حيث أنه يمكن توفير الجزء الآخر من المنظومة من قبل فرنسا.

وقالت صحيفة "Corriere della Sera"، سابقا، أنه وفقا لبيانات حلف الناتو، فقد نقلت إيطاليا إلى أوكرانيا أسلحة بقيمة تتراوح بين 300 و500 مليون يورو".

المصدر: نوفوستي