خبير جيوسياسي يشرح رفض برلين توريد دبابات لكييف وعلاقة الأمر بـ"المستفيد الأكبر"

صرح رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية، ليونيد إيفاشوف، أن ألمانيا لا ترغب في تزويد أوكرانيا بدبابات "Leopard 2"، إذ أنها تفهم أن المستفيد الرئيسي من ذلك هي الولايات المتحدة.

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وقال إيفاشوف في حديث لوكالة "نوفوستي": من المفهوم لماذا تقف ألمانيا مثل هذا الموقف المتواضع. هناك أسباب سياسية واقتصادية داخلية لذلك. اليوم في ضوء الصراع تنتشر أزمة اقتصادية عالمية نظامية ويشعر الألمان أكثر من الآخرين بأن المستفيد الرئيسي هنا هي الولايات المتحدة وشركاتها ومجمعها الصناعي العسكري. لأنها تقوم بإزالة تصنيع أوروبا ابتداء من ألمانيا، وتحويل الاقتصاد الأوروبي في حقيقة الأمر إلى شبه مستعمرة".

كما عبر عن اعتقاده أن اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية في ألمانيا، لم يفشل لأنه يمكن التوصل إلى اتفاقات بشأن توريد أسلحة أخرى لأوكرانيا.

وأوضح: "يمكن الاعتقاد بأنه بدلا عن توريد دبابات "Leopard 2" سيتم توريد مركبات بريطانية وأمريكية لا تعد أقل فعالية، ورغم أنها قد تكون قديمة، وذلك بالإضافة إلى الأنواع الأخرى الأكثر نوعية من الأسلحة".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن نتائج الاجتماع قد تدل أيضا على أن العديد من بلدان حلف الناتو تعبت من المشاركة في النزاع العسكري في أوكرانيا.

وتابع: "إنهم لا يريدون النزاع. لا يريدون التضحية بالناس. إنهم قلقون على أوضاع بلادهم وشعبهم".

المصدر: نوفوستي