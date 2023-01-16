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الخارجية الهولندية تعاود حديثها عن حاجة نظام كييف للمزيد من الأسلحة

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الخارجية الهولندية تعاود حديثها عن حاجة نظام كييف للمزيد من الأسلحة
Globallookpress
ملكة هولندا تزور قاعدة عسكرية لجيش بلادها
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أشار وزير الخارجية الهولندي، فويكه هوكسترا، إلى حاجة أوكرانيا للمزيد من المساعدات العسكرية والأسلحة النوعية، وأكد أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتزويد كييف بما تحتاجه من دعم.

وكتب في "تويتر" بعد محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا: "كان مفيدا التحدث بالتفصيل مع زميلي العزيز دميتري كوليبا حول احتياجات أوكرانيا... أوكرانيا بحاجة للمزيد من الدعم العسكري والأسلحة".

وأكد أن هولندا ستواصل بذل كل ما في وسعها لتزويد أوكرانيا "بما تحتاجه للحفاظ على موقعها في ساحة المعركة".

المصدر: نوفوستي

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