قال مصدر أمني، إنه تم العثور على مخبأ لمخربين أوكرانيين خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأضاف المصدر: "تمكن رجال الأمن في جمهورية لوغانسك، من اكتشاف مخبأ سري مخصص لضمان نشاط مجموعات الاستطلاع والخريب الأوكرانيى داخل أراضي الجمهورية. وتبين من الفحص أن محتويات المخبأ مخصصة لتنفيذ هجمات إرهابية في لوغانسك".

ووفقا له، تم في المخبأ العثور على عدة رشاشات وقواذف للقنابل وطلقات من مختلف العيارات بما في ذلك للأسلحة النارية الأجنبية، وقذيفة لمدفع من طراز2А28.

وتابع المصدر القول: "وتم تدمير الذخيرة غير القابلة للنقل، في مكانها في المستودع السري".

وأشار المصدر إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا لتحديد كل من له علاقة بالمخبأ المذكور.

ومن المعروف أن القوات الأوكرانية، تنفذ بشكل دوري هجمات إرهابية في المناطق الروسية الجديدة. على سبيل المثال، يوم الثلاثاء الماضي، تم القبض على مجموعة من المخربين الأوكرانيين في مقاطعة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي