عقوبات أمريكية على 6 إيرانيين من "شركة القدس" بزعم تزويدهم روسيا بالمسيّرات

بعد مزاعم السلطات الأمريكية حول مشاركتهم في تزويد روسيا بالطائرات المسيّرة، فرضت واشنطن عقوبات على 6 مواطنين إيرانيين قالت إنهم مرتبطون بـ"شركة القدس" لصناعة الطيران الإيرانية.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة: "اليوم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قيودا على 6 ممثلين عن الإدارة وأعضاء مجلس إدارة شركة القدس لصناعة الطيران، الخاضعة للعقوبات الأمريكية، وهي شركة مصنّعة رئيسية لمنتجات الدفاع الإيرانية، ومسؤولة عن تطوير وإنتاج الطائرات من دون طيار."

وتزعم واشنطن أن طهران "نقلت هذه الطائرات المسيّرة إلى روسيا" لاستخدامها في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات الأمريكية إجراءات تقييدية بحق مدير منظمة الصناعات الجوفضائية الإيرانية، الذي تعتبره المسؤول عن الإشراف على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

المصدر: تاس