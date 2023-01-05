أوامر بإجلاء السكان في كاليفورنيا بعد إنقطاع الكهرباء جراء عاصفة

أمر مسؤولون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعمليات إجلاء في منطقة ساحلية شديدة الخطورة، بسبب عاصفة شديدة تسببت في هبوب رياح عاتية وهطول أمطار قطعت الكهرباء، وهددت بحدوث فيضانات.

وأعلن حاكم الولاية، غافين نيوسوم، حالة الطوارئ للسماح باستجابة سريعة، والمساعدة في عمليات إزالة الحطام عقب هبوب عاصفة قوية أخرى قبل أيام.

تسببت العاصفة الجديدة في انقطاع الكهرباء بالفعل عن أكثر من 76 ألف عميل بمنطقة خليج سان فرنسيسكو، وما يقرب من 19 ألفا آخرين على طول الساحل الأوسط.

وألغت السلطات عشرات الرحلات الجوية من سان فرنسيسكو، كما قررت إغلاق المدارس في إحدى ضواحي المدينة الخميس.

كما أصدر مسؤولون تحذيرا للمواطنين في جميع أنحاء شمال كاليفورنيا بالابتعاد عن الطرق.

وقالت نانسي وورد، من مكتب حاكم كاليفورنيا: "نتوقع أن تكون هذه واحدة من أكثر العواصف تحديا وإضرارا بكاليفورنيا في السنوات الخمس الماضية".

وفي جنوب كاليفورنيا، يتوقع وصول حدة العاصفة إلى ذروتها خلال الليل، ومن المرجح أن تشهد مقاطعتا سانتا باربرا وفينتورا هطول أمطار غزيرة، بحسب خبراء الأرصاد الجوية.

وصدرت أوامر بإجلاء سكان المناطق التي شهدت نشوب ثلاث حرائق غابات مؤخرا في سانتا باربرا، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة طوال الليل قد تتسبب في حدوث فيضانات واسعة النطاق، وإطلاق العنان لتدفق الحطام.

المصدر: AP