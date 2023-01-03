أثناء بث مباشر.. انفجار يقع خلف مراسل فرنسي في دونيتسك (فيديو)

يجري في الإنترنت تداول مقطع فيديو للقناة التلفزيونية الفرنسية TF1، وثق ما يرجح أنها لحظة استهداف نقطة تمركز للقوات الأوكرانية في ملعب الجليد ببلدة دروجكوفكا في دونيتسك.

ووقع الاستهداف خلال الاتصال على الهواء مع صحفي في المكان، بينما كان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ضيفا في الاستوديو لحظتها.

ونشر ناشطون في "تلغرام" فيديو يظهر آثار الضربة التي وقعت الليلة الماضية في منطقة كراماتورسك في أراضي دونيتسك الخاضعة لسيطرة الجيش الأوكراني.

ولم ترد حتى الآن تفاصيل حول نتائج الضربة.

المصدر: RT