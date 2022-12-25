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مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية يرجح توقف الولايات المتحدة عن دعم نظام كييف العام المقبل

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مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية يرجح توقف الولايات المتحدة عن دعم نظام كييف العام المقبل
Reuters
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صرح مستشار الرئاسة الأوكرانية، أليكسي أريستوفيتش، بأن الولايات المتحدة قد تتوقف عن دعم كييف بعد العام 2023.

وأضاف أريستوفيتش، في مقابلة مع برنامج " فاغين لايف" عبر قناة "24"، أن الولايات المتحدة لن تمتنع عن دعم أوكرانيا أبدا، وسرعان ما تراجع عن كلامه، واعترف، أنه في حال أوقفت واشنطن الدعم المقدم، فسيكون على كييف إدارة المعركة وحدها بعد العام 2023.

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وأشار إلى الدعم الأوروبي المقدم لكييف، موضحا أنه على الرغم من الفقر الذي تعاني منه البلاد، إلا أن المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لا يزال يعمل، ونوه بأن نظام كييف، يمكن أن يلجأ إلى الصين للحصول على المساعدة.

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وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان بأن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية، هو إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة.

 وأشار أوربان إلى أن الجنود الأوكرانيين سيواصلون القتال، طالما أن الولايات المتحدة تزودهم بالمساعدة العسكرية والمالية.

 

المصدر: لينتا. رو

 

 

 

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