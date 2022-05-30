كييف تحضر هستيريا استعراضية لواشنطن إذا لم ترسل راجمات صواريخ

أكد مستشار الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، أن كييف سترتب "هستيريا استعراضية" للولايات المتحدة إذا لم تزودها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن براجمات صواريخ.

وقال أريستوفيتش: "سيتم اتخاذ القرار بشأن الراجمات في المستقبل القريب، وسنفهم إذا كانوا سيرسلونها أم لا، إذا لم يفعلوا ذلك، سنرتب هستيريا استعراضية".

وردا على تصريحات بايدن بأن واشنطن لا تخطط لتزويد هذه المنظومات بصواريخ بعيدة المدى، والتي يمكن للجيش الأوكراني أن يطلقها على الأراضي الروسية، قال أريستوفيتش: "70 كيلومترا تكفينا".

وكان البنتاغون قد أعلن مؤخرا أن أوكرانيا طلبت من واشنطن راجمات الصواريخ، لكن القرار بشأن إرسالها إلى أوكرانيا لم يتخذ بعد.

المصدر: تاس