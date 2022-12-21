رئيس الوزراء الهنغاري: المفاوضات الروسية الأمريكية هي مفتاح حل الأزمة الأوكرانية

صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية، هو إجراء مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء هذه المفاوضات في بودابست، أجاب أوربان، أن الحكومة الهنغارية مستعدة لتنظيم مفاوضات سلام لحل الأزمة الأوكرانية في هنغاريا.

وأكد، أن إنهاء الصراع يحتاج مفاوضات روسية أمريكية، وليس روسية أوكرانية.

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وأضاف، أن الأهم من الحديث عن المفاوضات أيا كانت أطرافها، هو ضمان حدوثها على أرض الواقع.

المصدر: نوفوستي