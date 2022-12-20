الرئيس الكرواتي: بعض الجهات تسعى لفرض أوكرانيا حليفا قسريا لكرواتيا

أكد الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، أن أوكرانيا ليست حليفا لبلاده، وأن بعض الجهات تسعى لفرضها حليفا قسريا لكرواتيا.

جاء ذلك ردا على مبادرة رئيس الوزراء الكرواتي أندري بلينكوفيتش، الذي اقترح تدريب قوات كييف على أراضي بلاده.

وأوضح ميلانوفيتش أن فرض أوكرانيا حليفا لكرواتيا، ومنحها صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي عنوة، غير أخلاقي.

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وانتقد قادة الاتحاد الأوروبي، قائلا: "يعاملوننا كحمقى لا يسمعون ولا يرون شيئا، أعتذر للصم والمكفوفين الذين قابلتهم قبل عدة أيام، فهم ليسوا حمقى".

وأضاف، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لم تتول منصبها الحالي عن طريق الانتخاب، ووصفها بـ"البيروقراطية".

يشار إلى أن البرلمان الكرواتي رفض في وقت سابق مبادرة الحكومة التي تقدم بها رئيس الوزراء أندري بلينكوفيتش، لتدريب قوات كييف على الأراضي الكرواتية.

المصدر: نوفوستي