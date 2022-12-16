البرلمان الكرواتي يرفض قرار الحكومة تدريب قوات أوكرانية في كرواتيا

رفض برلمان كرواتيا عرضا من الحكومة يتضمن اقتراحا للموافقة على تدريب جنود أوكرانيين في كرواتيا ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي لدعم قوات كييف.

وجرى التصويت في البرلمان، بعدما رفض رئيس كرواتيا، زوران ميلانوفيتش، في وقت سابق التوقيع على المقترح، وقال إنه لا يتماشى مع الدستور.

كان الرئيس معارضا مفوها لسياسات الغرب في أوكرانيا. ودافع عن تقديم بلاده لمساعدة إنسانية فقط لأوكرانيا.

بينما وصفت أحزاب المعارضة التصويت بأنه "مسيس"، وناتج عن نزاع بين رئيس الوزراء أندري بلينكوفيتش، والرئيس ميلانوفيتش اللذين عادة ما يشتبكان حول العديد من القضايا.

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وقال بلينكوفيتش قبل التصويت: "إنه اختيار بين أوكرانيا و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. على مدار سنوات كانت كرواتيا عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، إنه ليس حيادا أو عدم انحياز".

وكان من المفترض أن تستضيف كرواتيا ما يصل إلى 100 جندي في أراضيها بينما يسافر 80 مدربا كرواتيا إلى الخارج لتقديم تدريب للأوكرانيين في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وكانت الحكومة بحاجة أغلبية ثلثين في البرلمان للموافقة على ذلك القرار.

إلا أن القرار لم يمر لأن 97 من بين 151 نائبا فقط دعموه، أي أقل بواقع 4 نواب فقط من العدد المطلوب.

أنشئت "بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا" في أكتوبر، وينص تكليفها على تقديم دول الكتلة الـ27 أشكال متنوعة من الدعم والتدريب لأوكرانيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"