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رئيس كرواتيا: "الناتو" بحكم الواقع شريك في الأزمة الأوكرانية

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رئيس كرواتيا:
AP Markus Schreiber
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أعلن زوران ميلانوفيتش، رئيس كرواتيا، العضو في "الناتو" أن الحلف هو في الواقع شريك مباشر في الأزمة الأوكرانية.

وقال ميلانوفيتش: "بعض الدول الأعضاء في الناتو تدعم وتدرب وتمول وتزود العسكريين الأوكرانيين. لذا فإن الناتو بحكم الأمر الواقع يشارك بنسبة 100٪ في الصراع في أوكرانيا. هذه حقيقة".

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وأضاف: "أنا ضد هذه الفكرة، لأنني لا أؤيد مشاركة كرواتيا في هذا الصراع أكثر مما ينبغي. أنا، بصفتي القائد العام، لا أوافق على هذا. لم أسمع عن هذا الاقتراح ، ولكن أقول مقدما إنني لا أحب ذلك، إنه يجلب الصراع إلى كرواتيا "

وتابع: "الدفاع عن كرواتيا [بالنسبة لنا] في المقام الأول، وبعد ذلك لا يوجد شيء لفترة طويلة جدا، ثم حلف "الناتو" وبعد ذلك البقية".

المصدر: وكالات

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