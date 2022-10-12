بيسكوف: ستولنتبرغ اعترف بمشاركة الناتو في النزاع الأوكراني

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن انتصار روسيا في أوكرانيا سيكون هزيمة للناتو يعد اعترافا بمشاركة الحلف في النزاع.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان من الممكن اعتبار هذا التصريح لستولتنبرغ اعترافا رسميا بأن الناتو يقاتل إلى جانب أوكرانيا، أجاب بيسكوف: "نعم، ممكن".

وأعلن ينس ستولتنبرغ، أمس الثلاثاء، أن هزيمة أوكرانيا ستكون "هزيمة للناتو وتهديدا لنا جميعا".

المصدر: نوفوستي