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بيسكوف: ستولنتبرغ اعترف بمشاركة الناتو في النزاع الأوكراني

أخبار العالم

بيسكوف: ستولنتبرغ اعترف بمشاركة الناتو في النزاع الأوكراني
AP
مقر حلف الناتو في بروكسل
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قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن تصريح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بأن انتصار روسيا في أوكرانيا سيكون هزيمة للناتو يعد اعترافا بمشاركة الحلف في النزاع.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان من الممكن اعتبار هذا التصريح لستولتنبرغ اعترافا رسميا بأن الناتو يقاتل إلى جانب أوكرانيا، أجاب بيسكوف: "نعم، ممكن".

وأعلن ينس ستولتنبرغ، أمس الثلاثاء، أن هزيمة أوكرانيا ستكون "هزيمة للناتو وتهديدا لنا جميعا".

المصدر: نوفوستي

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