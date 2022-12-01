ماكرون يتحدث عن شرطين لتحقيق السلام في أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن تحقيق التسوية المستدامة في أوكرانيا يتطلب قرارا من الجانبين، وضمانات من المجتمع الدولي.

وأكد ماكرون عبر قناة ABC أنه ملزم بالتعاون مع القادة من الجانبين لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال: "السلام المستدام يعني وجود قرار سياسي من الجانبين بالتوصل للتسوية في ظل مشاركة من المجتمع الدولي كضامن للسلام".

وأعلن ماكرون عن نيته إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة وقال إنه عازم أولا على بحث ذلك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

المصدر: RT