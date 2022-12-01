 
مباشر

البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار لتوريد أنظمة NASAMS لأوكرانيا

أخبار العالم

البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار لتوريد أنظمة NASAMS لأوكرانيا
Legion-Media Scanpix
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ua4t

أعلن البنتاغون عن توقيعه عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة "رايثيون" لشراء 6 أنظمة للدفاع الجوي من نوع NASAMS لتقديمها لأوكرانيا.

وأشار البنتاغون في بيان له إلى أن العقد موقع ضمن "الحزمة الخامسة للمبادرات لمساعدة أوكرانيا في مجال الأمن".

ويشمل العقد، إضافة إلى توريد 6 بطاريات NASAMS، تقديم التدريب والدعم التقني للقوات المسلحة الأوكرانية.

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: واشنطن وحلفاؤها يعملون على نقل أنظمة دفاع جوي إضافية لكييف
البيت الأبيض: واشنطن وحلفاؤها يعملون على نقل أنظمة دفاع جوي إضافية لكييف

يذكر أن تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي كان أحد المواضيع الرئيسية للاجتماع الأخير لوزراء الخارجية لدول الناتو الذي عقد في عاصمة رومانيا بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكدت الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة عزمها على تعزيز قدرات الجيش الأوكراني في مجال الدفاع الجوي.

المصدر: تاس

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

السعودية تودع مونديال قطر وتقصي المكسيك.. فيديو